Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bahçesinde düzenledikleri etkinlikle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Beypazarı ilçesinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bahçesinde düzenledikleri etkinlikle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Okulun bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, beden eğitimi öğretmeni Ercan Yılmaz'ın önderliğinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türk bayrağını oluşturdu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Beypazarı Hafızlık Yatılı Bölge Kuran kursu öğrencileri de kurs öğreticisi Nevzat Arslan rehberliğinde Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak ve Mehmetçilerin başarılı olması Fetih süresini okudu, dua etti.

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Lisesi, Ercan Yılmaz, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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