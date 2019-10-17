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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

23 dakika önce

Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler 200 metrelik Türk bayrağı açıp, İstiklal Marşı okuyarak, asker selamı verdi.

Okul Müdürü Kemal Vehbi Onay, teröristlere karşı Türk ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını söyledi.

Onay, Mehmetçik'e desteklerini dosta düşmana göstermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Ordumuzun Suriye'de yapmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyoruz. Her zaman ordumuzun ve askerimizin yanındayız." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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