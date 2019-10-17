Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlendi.

Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul önünden Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından askerler için Fetih süresi okundu, dualar edildi.

Lise Müdürü Himmet Derim, "Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, anaların gözlerine yaş değdirmesin. Askerimize Allah güç kuvvet versin." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Bayram Akın ise her zaman askerlerinin arkasında olduklarını vurguladı.

Öğrencilerden Zekiye Seher Ören, "Şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Biz öğrenci olarak bu ruhu her zaman yaşatmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Öğrenciler yürüyüş sırasında tekbir getirerek "Her Türk asker doğar" sloganları attı.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:49 Kaynak: AA
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