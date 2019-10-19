Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Van'ın Saray ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek için amacıyla 'ay ve yıldız' koreografisi oluşturup, Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı okudu.

Saray Kazım Paşa Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için okulun bahçesinde bir araya geldi.

Burada 'ay ve yıldız' koreografisi oluşturan öğrenciler, ardından da açtıkları Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Öğrenciler adına açıklama yapan Semanur Günbaş, şunları kaydetti:

"Vatan millet aşkıyla yola çıktılar. Arkalarında nice aileler bıraktılar. Yine de vazgeçmediler bu yoldan. Siz vazgeçmeyin, biz hep sizinleyiz. Dualarla yolladık, sevinçle geri geleceksiniz. Biz 15 Temmuz'da nasıl ki vatanımızı düşmanlara vermedik, siz de bu vatan ve milleti asla düşmanlara teslim etmezsiniz. Geleceğimiz, hayallerimiz, mutluluğumuz size, siz de Allah'a emanetsiniz. Size güveniyoruz. Bizi asla bizi yarı yolda bırakmazsınız."

Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ise bu çalışmayla sınır ötesinde operasyondaki Mehmetçik'e moral vermeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.