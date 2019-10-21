Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencileri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesi Ali Rıza Demircan İlkokulu öğrencileri 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler.


Ziyarette komutanlar ve askerler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler her zaman yanlarında olduklarını belirttiler. Okul Müdürü Yusuf Kolcu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ali Rıza Demircan İlkokulu, öğrencisinden idarecisine kadar ordumuzun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda gönüllü birer nefer olduğunu ifade etmek istiyoruz. Oradaki askerlere destek olmak amacıyla öğrencilerimizin yazmış olduğu mektupları ve okulumuzun bayrağı sınır ötesinde dalgalansın diye şanlı ordumuza teslim edilmek üzere Fatsa Komando Birliğine teslim edildi. Öğrencilerimizi en iyi şekilde ağırlayan Fatsa Komando Birliğine teşekkür ederiz" dedi. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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