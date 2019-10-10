Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na 'hilal'li destek
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Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na 'hilal'li destekSAMSUN - Samsun'da bir okul öğrencileri yaptıkları etkinlikle "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na 'hilal'li destek
SAMSUN - Samsun'da bir okul öğrencileri yaptıkları etkinlikle "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek verdi.
Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan öğrenciler önce okulun önünde mehter marşı eşliğinde 'hilal' şeklinde toplandı. Ellerinde bayraklarla okulun önünde hilal oluşturan öğrenciler, okunan Fetih suresinin ardından Mehmetçiğe dua etti.
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