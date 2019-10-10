Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na 'hilal'li destek

SAMSUN - Samsun'da bir okul öğrencileri yaptıkları etkinlikle "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek verdi.

Samsun Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan öğrenciler önce okulun önünde mehter marşı eşliğinde 'hilal' şeklinde toplandı. Ellerinde bayraklarla okulun önünde hilal oluşturan öğrenciler, okunan Fetih suresinin ardından Mehmetçiğe dua etti.