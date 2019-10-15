Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup

HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve dövizler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral için yazdıkları mektupları teslim etti.

İskenderun İlkokulu'nda öğrenciler veliler ve öğretmenler bir araya gelerek, Türk bayraklı tişörtler, ellerde bayraklar ve dövizlerle marşlar söyleyerek, Barış Pınarı'na destek verdi.

İskenderun İlkokulu Müdürü Haşim Ekener, Canımızla kanımızla yanlarında olduklarımızı bilmeleri için bugün burada hep birlikte selam gönderiyoruz ve Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz dedi.

Öğrenciler tarafından Mehmetçiklere yazılan mektuplar arasında yer alan 'selam olsun' şiirini ise sınıf öğretmeni Dilek Aydın'ın okumasının ardından öğrencilerin yazdıkları mektupları Türk bayrağı ile hazırlanan posta kutusuna attı.