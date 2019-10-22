Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na klipli destek
Son Dakika Genel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na klipli destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na klipli destek

1 saat önce

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na klipli destek Ay yıldız koreografisi yapan öğrenciler bu anları drone ile görüntüleyip klip yaptıDENİZLİ - Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na yaptıkları ay yıldızla koreografi ve asker selamı ile destek verdi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na klipli destek

Ay yıldız koreografisi yapan öğrenciler bu anları drone ile görüntüleyip klip yaptı

DENİZLİ - Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na yaptıkları ay yıldızla koreografi ve asker selamı ile destek verdi. Bu anları drone ile görüntüleyen öğrenciler ayrıca "Kahramanların Ölümü ve Plevne Marşı' eşliğinde bir de klip çekti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Okul içinde ellerinde türk bayrağı ile çıkan öğrenciler ardından koşar adımlar ile ay yıldız yaptı. Daha sonra bayrak açan öğrenciler asker selamı vererek harekata destek mesajı verdi. Bu anların drone ile de havadan görüntüleyen öğrenciler sonrasında ise klipe Hüseyin Nihal Atsız "Kahramanların Ölümü" şiiri ile Plevne Marşı'nı ekleyerek sosyal medyadan yayınladı. Öğrencilerin klipi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na klipli destek

Barış Pınarı Harekatı, Denizli, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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