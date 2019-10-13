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Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na Komando Marşı ile destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na Komando Marşı ile destek

1 saat önce

Giresun'da öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için Komando Marşı söyledi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na Komando Marşı ile destek, System.String[]

Giresun'da öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için Komando Marşı söyledi.


Giresun'da öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini gösterdi. Seyyid Vakkas Yurdu bahçesinde toplanan yaklaşık 300 öğrenci TSK koreografisi oluşturarak Komando Marşı söyledi. Ardından Fetih Suresi okunduktan sonra yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi. - GİRESUN

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Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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