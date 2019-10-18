Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na marşlı Türk bayraklı destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na marşlı Türk bayraklı destek

Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na marşlı Türk bayraklı destek

57 dakika önce

Ilgın ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlere destek için öğrenciler Türk bayraklı koreografi oluşturarak çektikleri kliple destek verdi.

Ilgın ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten askerlere destek için öğrenciler Türk bayraklı koreografi oluşturarak çektikleri kliple destek verdi.

TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e söyledikleri marş ve dev Türk bayrakları açarak çektikleri kliple destek oldu.

Etkinlik için okul bahçesinde toplanan öğrenciler önce marş söyledi. Ardından dev Türk bayrakları açarak Mehmetçik'e destek verdi.

Öğrencilerin o anları havadan drone ile de görüntülendi.

Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na marşlı Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:35 Kaynak: AA
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