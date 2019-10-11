Öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na 'moral mektubu'

Yahşihan ilçesinde vatandaşlar da askerlere 'moral mektubu' yazdı

Başkan Türkyılmaz:

"Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü terör örgütlerinin yuvalandığı coğrafi alanlarda onları etkisiz hale getirmek kutlu bir sefere çıkmıştır"

KIRIKKALE - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde öğrenciler asker ağabeylerinin moral ve motivasyonlarının artması amacıyla yazdıkları mektupları PTT yoluyla gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Yahşihan Belediye Başkanlığınca cuma namazı sonrası ilçe meydanında yoğun bir katılımın gerçekleştiği törende şehitler ve teröristlere karşı savaşan askerler için dualar edildi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, öğrencilere ve vatandaşlara evlerine asılması için Türk bayrağı hediye etti.

PTT'de sıraya giren öğrenciler öğrenciler, asker ağabeylerine moral motivasyon için yazdıkları mektupları gönderdi. Meydana konulan masada ise bazı vatandaşlar, Suriye'de teröristlere karşı savaşan askerlere göndermek için duygu ve düşüncelerini belirten bir mektup yazdı. İlçe de onlarca ticari taksi sürücüleri araçlarına Türk bayrakları takıp, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için konvoy oluşturdu.

"Suriye'nin Kuzey'ine beklenen ilk hamleyi yapmıştır"

Törende konuşan Türkyılmaz, "Türk milleti haklı, meşru ve tarihe yine adını yazacak mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlatmış, Suriye'nin Kuzey'ine beklenen ilk hamleyi yapmıştır. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi amacıyla kararlı siyasetini ve kahramanca ruhunu devreye sokmuştur. Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyetinin bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü terör örgütlerinin yuvalandığı coğrafi alanlarda onları etkisiz hale getirmek kutlu bir sefere çıkmıştır. Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındayız. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz odakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyet olmuştur" dedi.