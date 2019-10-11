Öğrencilerden, Barış Pınarı Harekatı'na 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla destek

TRABZON'un Düzköy ilçesinde bulunan Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde destek verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için başlatılan bayrak kampanyasına Trabzon'un Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencileri sosyal medya aracılığıyla videolu destek verdi. İngilizce öğretmeni Kayıhan Gedikli, 8A sınıfı öğrencileri ile özel video hazırladı. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman'ın futbolculuk zamanında 'Ölürüm Türkiyem' isimli şarkıyı seslendirirken çekilen videosu sınıfın akıllı tahtasından izleyerek öğrenciler şarkıya eşlik etti. Trabzonspor forması giyen öğrenciler ardından da Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere şu mesajı gönderdi 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam olsun. Dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun. Öğrencilerin videosu kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Barış Pınarı Harekatına destek vermek için böyle bir şey hazırladıklarını belirten Gedikli, Çocuklar Ünal Karaman'ı çok seviyor. Her fırsatta sürekli o eski kaydı dinliyorlar. O vesileyle bu anlamlı türküyü hepsi ezberlemişti. Bugün de askerlerimize moral olması için bu türküyle, Trabzon'dan, Trabzonspor'dan, Ünal Karaman'dan selam göndermek istediler. Sabah ilk derse onlar için dua ederek başlıyoruz. Ayaklarına taş değmeden dönerler inşallah dedi.