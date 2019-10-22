Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na "şiirli" destek - VAN
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na 'şiirli' destek - VAN

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na "şiirli" destek - VAN

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı.

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için şiir yazdı.

Erciş Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekledi.

Harekata katılan askerler için dua eden, yazdıkları şiiri okuyan öğrenciler, asker selamı vererek "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.

Okulun 7. sınıf öğrencisi Nur Bayrak Çiftçi, arkadaşlarıyla harekata destek vermek amacıyla şiir yazdıklarını belirterek, Van'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere selam gönderdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na şiirli destek - VAN

Barış Pınarı Harekatı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:17 Kaynak: AA
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