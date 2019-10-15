Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek

25 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde 230 öğrenci, Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek amacıyla ay yıldızlı figür oluşturdu.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına ay yıldızlı destek, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde 230 öğrenci, Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere destek amacıyla ay yıldızlı figür oluşturdu.


Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi. Bahçede toplanan 230 öğrenci, bedenleriyle Barış Pınarı yazılı ay yıldızlı figür oluşturdu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer, öğrencilerin bu davranışının gurur verici olduğunu belirtti. Kezer, "230 öğrencimizin Barış Pınarı Harekatındaki askerimize destek amaçlı yapılan bu davranış gurur vericidir. Bedenen Mehmetçiğimizin yanında olmasak bile ruhen onlarlayız. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. - SİİRT

Barış Pınarı Harekatı, Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:41 Kaynak: İHA
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