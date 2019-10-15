Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Tunceli'nin Cemişgezek ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına destek vermek için koreografi oluşturdu.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Tunceli'nin Cemişgezek ilçesinde öğrenciler Barış Pınarı Harekatına destek vermek için koreografi oluşturdu.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek tüm Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyündeki Payamdüzü İlk ve Ortaöğretim Okulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek için çalışma yaptı. Mehmetçik için oratoryo, dua ve selam videosu hazırlayan öğrenciler son olarak Ay-Yıldız koreografisi oluşturdu.


Okuldaki etkinlikler dışında evde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Süresi okuduklarını dile getiren öğrencilerden Rabia Bal, "Ailemle evde televizyon izlerken Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını öğrendik. O gün kahraman askerlerimiz için Fetih Süresini okuduk. O günden beri dualarımız sizinle. Bizim için ve en önemlisi de arkanızdan bekleyen aileniz için ülkemize sağ salim dönmeniz için dua ediyoruz" dedi.


Öğrencilerin isteği üzerine okulda Barış Pınarı Harekatı'a destek etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Okul Müdürü Birsel Sarıgül ise, "Öğrencilerimizin de isteğiyle, Kahraman askerlerimize destek olmak, onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek için öğrencilerimizle okulumuzda etkinlikler düzenledik. İnşallah ordumuz, oradaki unsurları temizleyerek kahramanlık destanı yazacaktır. Allah ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin" diye konuştu. - TUNCELİ

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi
Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]