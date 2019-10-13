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Son Dakika Genel Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'komando marşı' ile destek

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'komando marşı' ile destek

1 saat önce

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'komando marşı' ile destekGİRESUN - Giresun'da öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için komando marşı ve...

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'komando marşı' ile destek

GİRESUN - Giresun'da öğrenciler Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için komando marşı ve fetih süresi okudular.

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler Seyyid Vakkas Yurdu bahçesinde TSK koreografisi oluşturarak hep birlikte Komando Marşı okudular.

Fetih süresinin okunması ve yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına 'komando marşı' ile destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Komando, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 01:03 Kaynak: İHA
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