Öğrencilerden 'Barış Pınarı' kahramanlarına anlamlı klip

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Şair Nevi İlkokulu'nda öğretmen Haydar Durmaz'ın öğrencileriyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere moral vermek için hazırladıkları video büyük beğeni topladı.



Malkara Şair Nevi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ve öğretmen Haydar Durmaz tarafından Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral vermek amacıyla bir selam videosu hazırlandı. 13 öğrenci ve 1 öğretmenin yer aldığı ve "Öğrencilerimden Mehmetçiğe selam var" notuyla sosyal medyada paylaşılan video vatandaşların ilgisini çekiyor.



Türk ordusuyla gurur duyduklarını söyleyen sınıf öğretmeni Durmaz, "Malkara Şair Nevi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla bu şekilde bir selam videosu çektik. Operasyonun başarıyla sonuçlanıp kahraman Mehmetçiğimizin sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmasını bekliyoruz. Eğitimciler ve öğrenciler her zaman Mehmetçiğin yanındadır. Mehmetçiğimizin tez zamanda zafer ile vatanımıza dönmelerini, sağ salim ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ