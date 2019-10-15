Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi
Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

36 dakika önce

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, yaptıkları 'Barış Pınarı' koreografisi ve okudukları şiirler ile harekata katılan askerlere destek verdi.

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi, System.String[]

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, yaptıkları 'Barış Pınarı' koreografisi ve okudukları şiirler ile harekata katılan askerlere destek verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin Güneyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatına, Özel Tekden İlkokulu öğrencileri destek verdi. Okul bahçelerinde 'Barış Pınarı' koreografisi düzenleyen öğrenciler, ellerindeki Türk bayrakları ile askerlere destek verdi. Asker üniformaları giyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. 4. sınıf öğrencisi Aslı Polatoğlu, "Cephedeki bütün kahraman askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Biz tüm öğrenciler olarak onları dualarımızla destekliyoruz" dedi.


Ayrıca, Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri de, harekata destek vermek amacıyla saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Yazdıkları mesajları kalemlerine sararak askerlere gönderecek olan öğrenciler, dua ettiklerini söyledi. - KAYSERİ

Suriye Milli Ordusu, Kayseri, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Milli Ordusu askerleri mutluluklarını çocuklarla paylaştı - TEL
Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:39:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]