Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi
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Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

12 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri 'Barış Pınarı' koreografisi ile Mehmetçiğe destek verdi.

Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri 'Barış Pınarı' koreografisi ile Mehmetçiğe destek verdi.

Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için okul bahçesinde bir araya geldi. Yaklaşık bin öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturup, dev Türk bayrağı açtı. O anlar, drone ile havadan görüntülendi. Etkinliğin sonunda öğrenciler hep bir ağızdan, "Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek asker selamı da verdi.

Görüntüler Plevne Marşı eşliğinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, 'Milas öğrencilerinin Mehmetçik'e selamı var' başlığıyla da paylaşıldı. Videonun sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Mehmetçik'e destek vermek amacıyla okul bahçelerinde yaklaşık bin kadar öğrencimiz 'Barış Pınarı' yazısını oluşturdu. Etkinlik sonunda bütün öğrencilerimiz hep birlikte asker selamı vererek, her Türk'ün asker doğduğunu ve Mehmetçik'in yanlarında olduklarını gösterdiler. Emeği geçen tüm öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:31 Kaynak: DHA
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