Öğrencilerden 'Barış Pınarı' koreografisi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri 'Barış Pınarı' koreografisi ile Mehmetçiğe destek verdi.

Sakarya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için okul bahçesinde bir araya geldi. Yaklaşık bin öğrenci, okul bahçesinde bedenleriyle, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturup, dev Türk bayrağı açtı. O anlar, drone ile havadan görüntülendi. Etkinliğin sonunda öğrenciler hep bir ağızdan, "Barış Pınarı'ndaki tüm askerlerimize selam olsun. Bir ölür, bin doğarız. Ne mutlu Türk'üm diyene" diyerek asker selamı da verdi.