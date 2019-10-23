Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destek
Son Dakika Genel Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destek

Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destek

1 dakika önce

Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destekORDU - Ordu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "Barış Pınarı Harekatı"na destek etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destek, System.String[]

Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destek

ORDU - Ordu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "Barış Pınarı Harekatı"na destek etkinliği gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na, Ordu Anadolu Lisesinde öğrenim gören 150 öğrenci ve öğretmenler, düzenledikleri etkinlikle destek verdiler.

150 öğrenci ve öğretmenden oluşan grup, 52 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile İl Jandarma Komutanlığına gelerek, burada görev yapan Mehmetçiklere moral verdiler.

İl Jandarma Komutanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer tarafından karşılanan Ordu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, burada hep birlikte 'Komando Marşı'nı söylediler.

Askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, askerlere tatlı ikramında bulunarak, onlara moral desteğinde bulundular.

Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada TurkeyWon etiketiyle gündem oldu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Son dakika: MSB, Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe başvuranların sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]