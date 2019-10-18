Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı

Öğrencilerin Barış Pınarı kareografisi havadan görüntülendi

KİLİS - Kilis Selahattin İyigün İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı harekatına katılan askerlere selam gönderdi.

Selahattin İyigün İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur ile öğretmenler, okul bahçesinde Barış Pınarı harekatına katılan askerlere destek vermek için "Askere Salam olsun" diyerek, asker selamı verdiler. Öğrenciler bir araya gelerek Barış Pınarı koreografi oluşturdu. Türk bayrağı açan öğrenciler, Barış Pınarı harekatına katılan askerlere destek verdiler. Selahattin İyigün İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur, Barış Pınarı harekatı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün çocuklarımız okul bahçesinde Türk bayrağının gölgesi altında böyle bir etkinliği düzenlediler. Barış Pınarı harekatına katılan bir selamı da okulumuz olarak gönderdik.