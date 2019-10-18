Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı
Son Dakika Genel Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı

Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı

57 dakika önce

Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı Öğrencilerin Barış Pınarı kareografisi havadan görüntülendiKİLİS - Kilis Selahattin İyigün İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı harekatına katılan askerlere selam gönderdi.

Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı

Öğrencilerin Barış Pınarı kareografisi havadan görüntülendi

KİLİS - Kilis Selahattin İyigün İlkokulu öğrencileri, Barış Pınarı harekatına katılan askerlere selam gönderdi.

Selahattin İyigün İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur ile öğretmenler, okul bahçesinde Barış Pınarı harekatına katılan askerlere destek vermek için "Askere Salam olsun" diyerek, asker selamı verdiler. Öğrenciler bir araya gelerek Barış Pınarı koreografi oluşturdu. Türk bayrağı açan öğrenciler, Barış Pınarı harekatına katılan askerlere destek verdiler. Selahattin İyigün İlkokulu Müdürü Mustafa Vurur, Barış Pınarı harekatı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün çocuklarımız okul bahçesinde Türk bayrağının gölgesi altında böyle bir etkinliği düzenlediler. Barış Pınarı harekatına katılan bir selamı da okulumuz olarak gönderdik.

Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı

Barış Pınarı Harekatı, Kilis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti
Suriye'de ateşkes anlaşmasına Esed yönetiminden ilk yorum: ABD ile Türkiye'nin anlaşması muğlak Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ölüm tehditleri nedeniyle polise başvurdu Türkiye ile ABD anlaşması sonrası David Rothschild'ten dikkat çeken mesaj: Erdoğan, Trump'ı yıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 01:19:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Barış Pınarına katılan Mehmetçiklere asker selamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]