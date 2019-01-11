Öğrencilerden Başkan Başer'e Teşekkür Ziyareti
1 saat önce
Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Halil Başer'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.
Çavdarhisar
İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Halil Başer
'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.
İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin liseye giriş sınavına hazırlıkları kapsamında yararlanacakları kaynak kitapları öğrencilere hediye eden Belediye Başkanı Halil Başer'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya ve öğrenciler teşekkür ziyaretinde bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya yaptığı açıklamada, "Başkanımız geçen yılki öğrencilerimizin göstermiş olduğu 5 Fen Lisesi,3 Proje Okulu başarılarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve bu yılki öğrencilerimizin bu başarının üzerine çıkacağını umduğunu ifade etti. Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu ekibinin başarılı olacağına olan inancının tam olduğunu ve okulumuza güvendiğini ifade etti. Bizde okulumuza ve öğrencilerimize olan desteklerinden dolayı Sayın Belediye Başkanımız Halil Başer'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:16 Kaynak: İHA
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