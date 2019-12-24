Öğrencilerden Başkan Çoban'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
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Öğrencilerden Başkan Çoban'a teşekkür ziyareti

6 saat önce

Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları yardım projesine destek veren Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerden Başkan Çoban'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları yardım projesine destek veren Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Makamında ağırladığı öğrencilerle süre sohbet eden Çoban, yaptıkları anlamlı projeden dolayı öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak, projeye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Öğrenciler ise ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları "Paylaşan Eller" projesi kapsamında oluşturulacak dolapların yapımını üstlenen Çoban'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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