Öğrencilerden Başkan Doğan'a teşekkür - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında eğitim alarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanan 10 öğrenci, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret ederek vermiş olduğu katkılardan dolayı Başkan Doğan'a teşekkür etti.

Çarşamba Belediyesi Hazırlık Kurslarında eğitim alarak (BESYO) kazanan 7'si erkek, 3'ü kadın toplam 10 öğrenci, aileleriyle birlikte Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Doğan, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Gençlerimizin hedeflerine ulaşma yolunda onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başarılarıyla her zaman gurur duyduk ve duyacağız. Kurslarımızın bu manada etkisini görmek de bizleri ayrıca sevindiriyor" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız ile POMEM, Bekçilik, Subaylık, BESYO gibi alanlar için çalışan gençlerimize uzman antrenör kadromuz ile parkurlara hazırlanma imkanı sunduk. Öğrencilerimiz hayallerine ulaşmak için çok çalıştı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazanıp hedeflerine bir nebze daha yaklaşan gençlerimiz, bizleri ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler. Bizler için en büyük teşekkür, onların başarılarını görmek. Başarılarıyla bizleri onurlandıran, kendileri için hedeflerine biraz daha yaklaşan tüm kardeşlerime ben teşekkür ederim. Azimle çalışarak hayal ettikleri yerlere ulaşırlar inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Doğan'a teşekkür

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında çalışmalarını tamamlayarak BESYO'yu kazanan öğrencilerden Zafer Demirbilek ve Sevinç Aygün, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a açmış oldukları hazırlık kursu için teşekkür ettiler.

5 aydır Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında BESYO için çalıştığını ifade eden Zafer Demirbilek, "5 aydır belediyenin yapmış olduğu kurslarda BESYO'ya hazırlanıyorum. Verimli bir kurs süreci geçirdik. Başkanımız sayın Halit Doğan, hocalarımız çok destek oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hazırlık Kursu öğrencilerinden Sevinç Aygün, "Belediyenin kursu gerçekten verimliydi, hocalarımızla çok iyi anlaştık. Bu sene kurslarda BESYO'ya hazırlandım. Antrenman süreci bizim çok güzel geçti. Sonunda güzel bir başarı elde ettik. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan'a böyle ücretsiz bir kurs açtığı için teşekkür ederim. Bizler için gösterdikleri çabayı boşa çıkartmayıp üniversiteyi kazandık. Her şey için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Çarşamba Belediyesi tarafından açılmış olan Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında; Gümrük Muhafaza, Polis Meslek Yüksek Okulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Bekçilik için kurslar ve kurs kayıtları devam ediyor. - SAMSUN