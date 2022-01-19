Öğrencilerden Başkan Gürkan'a deneme sınavı teşekkürü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deneme sınavı desteği sağlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavı dağıtım programına katıldı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın da yer aldığı program, Vali Galip Demirel Ortaokulunda düzenlendi.

Özellikle kırsal bölgelerde ve köy okullarında LGS ve YKS sınavlarına girecek olan öğrencilere sınav desteği sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından her sınavda il genelinde 25 bin öğrencinin faydalanacağı 6 LGS, 6 YKS deneme sınavı olmak üzere toplam 12 sınav yapılacak.

Programının açılış konuşmalarını yapan Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürü Vahap Arıkan, " Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına Kuluncak'tan Doğanyol'a, Pütürge'den Arguvan'a Yazıhan'a kadar 13 ilçemizin tamamına toplamda 25 bin öğrencimizin tamamına aynı anda deneme sınavlarıyla birlikte katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen programda konuşan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, " 2020-2021 yılına baktığımızda Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde tarihi bir dönüşüme hep beraber şahit olduk. Bu süreçte özellikle Büyükşehir Belediyemizin bürokrasisi bizi ciddi bir şekilde güçlendirdi. Malatya'da tarihi dönüşüme başlarken Büyükşehir Belediyemizle uyumlu bir şekilde çalıştık. Bunun meyvelerini Malatya Milli Eğitimi olarak almaya başladık. 2021 yılında 76 okul projemizi hayata geçirdik. 2022 yılında da şehir merkezinde depreme dayanıksız ve fiziki olarak yetersiz olan 36 okulumuzu yenileme kararı aldık. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Milli Eğitim Bakanımızla görüşmeler yaptı ve yatırım planlarıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Milli eğitimle ilgili öğretmenlerle ilgili tüm projelerde yanımızda yer alan öğretmenimiz değerli büyüğümüz Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere rehberlik yaptı ve projelerimizin çoğunda arsa teminlerinde, uygulama projelerinin hızlı yürütülmesi açısından bizlerin yanında oldular. Malatya'nın en kronik meselelerini Başkanımızın sayesinde çözdük. Bizlerin önünü açtığınız için Malatya adına, Milli Eğitim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın son dönemlerde eğitim alanında yükselişe geçtiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Uzun yıllar Milli Eğitimde görev yaptık. Köy okullarından üniversiteye kadar derslere girdik. Bu anlamda Milli Eğitim denilince bakışımız daha farklı oluyor. Biz biliyoruz ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. İstikbalimizi düşünüyorsak muhakkak çocuklarımızı istikbale hazır yetiştirmemiz lazım. Bununda yolu ve yönetimi okullardır, eğitime verilen desteklerdir, eğitim kurumlarına maddi ve manevi, fiziki anlamda her türlü desteği vermektir. Büyükşehir Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle güzel çalışmalarda paydaş oluyoruz. Milli Eğitim Müdürümüz göreve geldikten sonra Malatya Milli Eğitiminin temel ilkeler ve temel değerler noktasında, yerli ve milli öğrencilerimizin yetiştirilmesi, Milli Eğitim müfredatının amacı olan kendisine, ailesine, toplumuna, milletine ve insanlığa faydalı birey yetiştirme, okullardaki fiziki yapının değiştirilmesi, okullardaki eğitim materyallerinin artırılması, okullardaki kitap yoğunluğunun artırılmasıyla ilgili büyük gayretler gösterdi. Malatya geçmişte çok iyi öğrenciler, çok iyi öğretmenler yetiştirmiştir. Onun içindir ki Malatya iki Cumhurbaşkanı yetiştirmiştir. Onun içindir ki çok sayıda devlet adamlarımız yetişmiştir. Malatya'da sanat, spor, kültür insanımız yetişmiş.

Malatya Milli Eğitiminin başarısının hızla yükseldiğini görüyoruz. Türkiye'de LGS ve YKS'de dereceye giren büyük başarı gösteren bir Malatya Milli Eğitim ordusu var. Bu anlamda Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında şube müdürlerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak halk eğitim gibi okul öğrenme saatlerinin dışında kalan zamanlar içerisinde ve hafta sonu tatillerinde semt konaklarımızda, eğitim merkezlerimizde, etüt merkezlerimizde öğrencilerimizin kendi müfredat programlarının doğrultusunda takviye olarak eğitimler verilmesi noktasında öğretmenlerimizle öğrencilerimize destek veriyoruz. Bu çerçeve içerisinde şu ana kadar biz kendi eğitim kurumlarımızda on binlerin üzerinde öğrenci yetiştirdik.

Mevcut yapı içerisinde öğrencilerimizin sınava hazırlık noktasında çocuklarımızın sınava hazırlanması gerekir. Bizlerde bu anlamda gerek LGS olsun gerek YKS olsun 25 bine yakın öğrencimize sınavlara katılarak sınavlar konusunda aşina olmalarını ve alışmaları noktasında Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde de LGS ve YKS sınavlarına hazırlık için deneme sınavlarını dağıtacağız. Güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan programdan sonra köy okullarında ve merkezde öğrenimlerine devam eden ve sınava girecek öğrencilerin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hazırladıkları teşekkür videosu sinevizyondan izlendi.

Başkan Gürkan, hazırlanan videodan dolayı öğrencilere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. Başkan Gürkan daha sonra sınıflarda öğrencilere deneme sınavlarını dağıttı.

Deneme sınavları dağıtım programının ardından Başkan Gürkan, Vali Galip Demire Ortaokulu voleybol takımının yaptığı antrenmanı da ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.