Öğrencilerden Başkan Yaşar'a Ziyaret
1 saat önce
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mektebim Eğitim Kurumları Batıkent Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.
Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Mektebim Eğitim Kurumları Batıkent Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı.
Kampüs Müdürü Aysun Yılmaz
ve Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan ile Başkan Yaşar'ı ziyaret eden öğrenciler, Türkiye
genelindeki 56 şubeden arkadaşlarının hazırladığı hediyeleri ve yeni yıl mesajlarını Yaşar'a iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek mesajları okuyan Yaşar, "Sizler aydınlık yarınlarımızsınız. Sağlıklı, üretken, çalışkan bir toplum yaratılacaksa, bunun temeli eğitimdir. Okuyun. Belediye başkanınız olarak eğitim adına sizler için elimden geleni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Sizlerin iyi yetişmesi için eğitime harcadığımız paraya üzülmüyor aksine mutlu oluyorum. Çünkü bu para geleceğe harcanan para diye bakıyorum. Geleceğimizi daha aydınlık görmek istiyorum. 2019 yılının ülkemize ve sizlere güzellikler getirmesini diliyorum." diye konuştu.
Ziyaretçileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Yaşar, çocuklara satranç takımı hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:00 Kaynak: AA
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