Öğrencilerden BB Erzurumspor'a destek ziyareti - Son Dakika
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Öğrencilerden BB Erzurumspor'a destek ziyareti

6 saat önce

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı öncesi antrenmanı izledi, futbolculara baklava ikramında bulundu.

Öğrencilerden BB Erzurumspor'a destek ziyareti, System.String[]

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı öncesi antrenmanı izledi, futbolculara baklava ikramında bulundu.


Prof.Dr.Necmettin Erbakan Fen Lisesi Okul Müdürü Osman Coşkun rehberliğinde öğretmen ve öğrenciler antrenman sonrasında takıma baklava ikramında bulundu. Öğretmen ve öğrenciler Hatayspor maçında sporculara ve teknik heyete başarı dilediler. - ERZURUM

Hatayspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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