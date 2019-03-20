Öğrencilerden Belediye Başkanı Topaloğlu'na Ziyaret

19 Mayıs Yörükler ilkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.

19 Mayıs Yörükler ilkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyaret etti.



Topaloğlu'na okullarına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden öğrenciler, daha sonra kendilerinin yaptığı "Çanakkale geçilmez" temalı resimleri hediye etti.





Topaloğlu, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, "Benim için hem kendi elleriyle yapmış olmaları hem de Çanakkale zaferimizin 104. yıl dönümü sebebiyle çok anlamlı ve güzel bir hediye olmuş. Belediyemizin imkanları dahilinde okullarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar hepimizin geleceği. Bizim için bugün de yarın da önemli ve değerliler." dedi.

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