Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Belediye Başkanının Kapısında Harçlık Kuyruğu

Öğrencilerden Belediye Başkanının Kapısında Harçlık Kuyruğu

57 dakika önce

EDİRNE'de, Keşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özcan, bugün karne alarak kendisini ziyarete gelen öğrencilere harçlık dağıttı.

Öğrencilerden Belediye Başkanının Kapısında Harçlık Kuyruğu, System.String[]
EDİRNE'de, Keşan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özcan, bugün karne alarak kendisini ziyarete gelen öğrencilere harçlık dağıttı. Özcan'ın harçlık dağıttığını öğrenen birçok öğrenci, başkanlık makamının kapısında kuyruk oluşturdu.

Keşan'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1'inci döneminin bugün sona ermesiyle 50'i resmi, 17'si özel olmak üzere toplam 67 kurumda, 13 bin 239 öğrenci yarıyıl tatiline girdi. Bazı öğrenciler, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a karnesini gösterip, harçlık alabilmek için ziyarette bulundu. Başkan Özcan, tek tek makamına aldığı öğrencilerin karnelerini kontrol ederek, 5'er TL harçlık dağıttı. Öğrenciler de Başkan Özcan'ın elini öperek, kendisine teşekkür etti. Özcan'ın harçlık dağıttığını öğrenen birçok öğrenci, başkanlık makamının kapısında kuyruk oluşturdu.

Başkan Mehmet Özcan, öğrencilere daha çok çalışmalarını ve devamsızlık yapmamalarını öğütledi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:12 Kaynak: DHA

Edirne, Mehmet Özcan, Keşan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış

Eren Erdem'den Dikkat Çeken Silivri Mesajı: Fenerbahçelilerin Gol Bekleyişi Gibi Özgürlüğümü Bekliyorum Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:09:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Belediye Başkanının Kapısında Harçlık Kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]