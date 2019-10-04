Öğrencilerden camii ziyareti

Erzincan'da Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri, Camiler Haftası münasebetiyle Pir-i Sami Hazretleri Camisi'ni ziyaret etti.



Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nuran Sağırlı ve Sınıf Öğretmenleri Esra Macit ve Nermin Parmaksızoğlu ile birlikte Camiler Haftası münasebetiyle Pir-i Sami Türbe Camii'ni ziyaret ettiler. Camiler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette Pir-i Sami Türbe Camii İmam Hatibi Teoman Kayalar tarafından öğrencilere caminin bölümleri ve cami adabı hakkında bilgiler verildi.



Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise yaptığı açıklamada camiler haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan'ın manevi önderlerinden olan Pir-i Sami Hazretlerinin türbesini ve camisini ziyaret ettiklerini belirterek "Camiler Haftası münasebetiyle buradayız. Öğrenciler bu sayede caminin bölümlerini, cami görevlilerini ve caminin işlevini tanımış ve camide nasıl davranılması gerektiğini öğrenmiş oldular. Bir kez daha tüm diyanet çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN