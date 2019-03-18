Öğrencilerden "Çanakkale" Koreografisi
1 saat önce
Kayseri'de ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografiler hazırladı.
Kayseri
'de ortaokul öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografiler hazırladı. Merkez Melikgazi
ilçesi İldem Mahallesi'ndeki Emekli Öğretmen Ramazan Büyükkılıç Ortaokulunun öğrencileri, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla koreografiler oluşturdu.
Yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla okul müdürü Mehmet Kemal Nasuhoğlu önderliğinde okul bahçesinde "Ey yolcu, destandır Çanakkale" ve " Dur yolcu, Çanakkale geçilmez" yazıldı.
Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen koreografide Türk Bayrağı da yer aldı.
Koreografi, drone ile havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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