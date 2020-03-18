Öğrencilerden Çanakkale Türküsü klibi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Öğrencilerden Çanakkale Türküsü klibi - Son Dakika

Öğrencilerden Çanakkale Türküsü klibi

6 saat önce

Öğrencilerden Çanakkale Türküsü klibi Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip hazırladı.

Öğrencilerden Çanakkale Türküsü klibi

AĞRI - Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip hazırladı.

Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için hazırladıkları klipte Ağrı ve Hamur'da bulunan bazı bölgelerde kaydedilen görüntülere de yer verildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç'un da yer aldığı klip, şehitlere armağan edildi.

Öğrencilerden Çanakkale Türküsü klibi

Çanakkale, Hamur, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:39 Kaynak: İHA

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