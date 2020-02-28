Öğrencilerden "çiğdem pilavı" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden 'çiğdem pilavı' etkinliği - Son Dakika

Öğrencilerden "çiğdem pilavı" etkinliği

6 saat önce

Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri "Çiğdem sökme ve çiğdem pilavı" etkinliği düzenledi.

Öğrencilerden

Sorgun Agahefendi İlkokulu öğrencileri "Çiğdem sökme ve çiğdem pilavı" etkinliği düzenledi.

Okulun 4/A ve 4/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile Üç Tepeler mevkisinden söktükleri çiğdemi mahallede mani söyleyerek dolaştırdı ve velilerden yağ ile bulgur topladı.

Öğrenciler, topladıkları çiğdem, yağ ve bulgur ile pişen pilavı okulda öğretmenler ve velilere birlikte yedi.

Sınıf Öğretmeni İbrahim Kılınçarslan, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri yaşatmak istediklerini söyledi.

Çiğdem pilavının da Yozgat'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden biri olduğunu ifade eden Kılınçarslan, "Bu geleneğimizi unutmamak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla bu etkinliğimizi düzenledik. Çocuklarımız çiğdem pilavı geleneğini hem öğrendi hem de çiğdem pilavını tatmış oldu." dedi.

Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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