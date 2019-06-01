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Öğrencilerden "çöpten çıkan kütüphane"ye ziyaret

31 dakika önce

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphane, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Öğrencilerden
Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphane, öğrencilerin ilgi odağı oldu.
Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi'ne bağlı Kitap Öbeği Çalışma gurubundan 30 üniversite öğrencisi, temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphaneyi ziyaret etti.
Çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapların toplanması ve yapılan bağışlarla kitap sayısı 30 bini bulan kütüphaneye gelen öğrenciler, buradan seçtikleri kitapları da okumak için aldı. Öğrenciler, kütüphaneye kitap bağışı yaparak destek olmayı amaçladıklarını belirtti.
- Grup Teneke'den mini konser
Kütüphaneyi gezen üniversite öğrencilerine çöpten topladıkları enstrümanlarla Grup Teneke'yi oluşturan Çankaya Belediyesince temizlik işçilerince mini bir konser verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:46 Kaynak: AA
Çankaya Belediyesi, İşçi, Çankaya, Güncel
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