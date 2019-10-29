Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı

Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı

12 dakika önce

Talas ilçesindeki Durak-Hava Demir İlkokulu'ndan detay görüntüler Öğrencilerin Cumhuriyet Rap adlı gösterileri Sınıf öğretmeni Emel Metin'in konuşması 4. sınıf öğrencisi Tuana Alkan'ın konuşması Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96.

Talas ilçesindeki Durak-Hava Demir İlkokulu'ndan detay görüntüler

Öğrencilerin Cumhuriyet Rap adlı gösterileri

Sınıf öğretmeni Emel Metin'in konuşması

4. sınıf öğrencisi Tuana Alkan'ın konuşması Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı

KAYSERİ ( AA ) - Kayseri'de ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin Cumhuriyet'in 96. yılına özel yazıp bestelediği rap şarkıyı seslendirdi.

Merkez Talas ilçesindeki Durak-Hava Demir İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çeşitli gösteri ve etkinliklerinin düzenlendiği programda 4. sınıf öğrencileri, "Cumhuriyet Rap" isimli şarkıyı seslendirdi.

Sözü ve bestesi sınıf öğretmeni Emel Metin'e ait şarkı, programa katılanların beğenisini topladı.

Emel Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeni neslin çocukları artık çok farklı. Bu yüzden onlara yeni nesil etkinlikler yapmak gerekiyor. Daha önce sınıfımızda yaptığımız şarkıyı Cumhuriyet Bayramı'na uyarlamak istedik. Sınıf olarak rap şarkı işini çok sevdik. Hem öğrendik hem eğlendik hem de ortaya bir gösteri çıkardık." diye konuştu.

Şarkının sözlerini kendisinin yazdığını dile getiren Metin, "Çocuklar şarkıyı çok sevdiler ve seslendirdiler. Çocuklar şarkıyı bir günde ezberledi. Öğrencilerim bu etkinliğe çalışmaktan büyük zevk aldı. Veliler de çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı

Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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