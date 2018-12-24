Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Değerler Eğitimi Gösterisi

Öğrencilerden Değerler Eğitimi Gösterisi

28 dakika önce

Havza ilçesinde öğrenciler tarafından değerler eğitimi kapsamında gösteri sunuldu.

Öğrencilerden Değerler Eğitimi Gösterisi, System.String[]
Havza ilçesinde öğrenciler tarafından değerler eğitimi kapsamında gösteri sunuldu.

İlçe merkezinde eğitim veren tüm okulların katılımı ile Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen "Değerlerimizin Skeçle Anlatımı" isimli programa Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul idarecileri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İlçe merkezinde bulunan 17 okuldan 130 öğrencinin görev aldığı programda, öğrenciler değerler eğitimi kapsamında sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, barış, adalet, sabır, hoşgörü, yardımseverlik, başarı, işbirliği, sorumluluk, duyarlılık, vefa, özgüven, empati ve çalışkanlık konularını skeç, oyun, oratoryo ve şiirlerle anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:15 Kaynak: AA

Havza, Güncel
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