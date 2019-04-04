Öğrencilerden Değerler Eğitimi Gösterisi

Havza
ilçesinde öğrenciler tarafından değerler eğitimi kapsamında gösteri gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde eğitim veren tüm okulların katılımıyla Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Değerlerimizin Skeçle Anlatımı" programına Kaymakam Metin Yılmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı.
İlçe merkezindeki 17 okuldan 156 öğrencinin görev aldığı programda, öğrenciler değerler eğitimi kapsamında sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, barış, adalet, sabır, hoşgörü, yardımseverlik, başarı, iş birliği, sorumluluk, duyarlılık, vefa, öz güven, empati ve çalışkanlık konularını skeç, oyun, oratoryo ve şiirlerle anlattı.