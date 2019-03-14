Öğrencilerden Depreme Hazırlık Tatbikatı

AYA Arama Kurtarma ekibinin Ümraniye Belediyesi ile organize ettiği "Beklenen İstanbul Depreminde Gönüllü Ekiplerin Rolü" isimli tatbikatın üçüncüsü Ümraniye'de gerçekleşti. Bu kapsamda yapılan tatbikat ile muhtemel İstanbul depreminde gönüllü kurumların birlikte çalışmasının pekişmesi ve afet farkındalığının arttırılması hedeflendi. Deprem esnasında yaşanılabilecek ihtimaller üzerine uygulama yapan ekipler, yangın söndürme, arama kurtarma, yaralıların tahliyesi ve ambulansa taşınması gibi deprem esnasında acil tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen eğitim tatbikatına Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Okan Ayhan, AYA Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Turgay Güngör, Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi Muhterem Yıldız, KAD temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi Muhterem Yıldız, eğitim tatbikatı programında kısa bir konuşma yaparak, desteklerinden dolayı Ümraniye Belediyesi ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Ardından AYA Arama Kurtarma Ekibi Başkanı Turgay Güngör de düzenlenen eğitim tatbikatı hakkında bilgi vererek Ümraniye Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Okan Ayhan ise programda selamlama konuşması yaparak, eğitim tatbikatlarının devam edeceğini vurguladı ve tatbikata desteklerinden ötürü Ümraniye Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Ümraniye'deki binaların son 15 yılda yüzde 65'inin yenilendiğine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "İstanbul'un depreme dayanıklı en sağlam ilçelerinden bir tanesi Ümraniye'dir. Son 15 yılda ilçemizin yüzde 65'i yenilenerek depreme dayanıklı binalar haline getirildi" dedi. Konuşmasını sürdüren Mesut Özdemir, "Bilindiği üzere Marmara Denizi üzerinde yedi büyüklüğüne yakın deprem bekleniyor. Dolayısıyla depreme bilinçli hareket etmek ve sağlam binalarda oturmamız gerekiyor. Bugün öğrencilerimize eğitim tatbikatı düzenledik. Depremle karşı karşıya kaldığımız zaman öğrendiğimiz pratik bilgiler çok önemlidir. Tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.