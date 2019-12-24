Öğrencilerden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ziyaret - Son Dakika

Öğrencilerden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ziyaret

6 saat önce

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a ziyaret, System.String[]

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cabbar ziyarette yaptığı konuşmada eğitimin kendileri için önemli bir konu olduğunu belirtti.

İlçede bulunan yüksekokulun her türlü ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Cabbar, "Bir şehir üniversiteden ne kadar etkileniyorsa aynı şekilde bir üniversite de şehirden etkilenir. Bizler de Develi'nin güzelliklerini siz öğrenci kardeşlerimizle paylaşarak buradan huzurla ayrılmanızı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Cabbar, Hüseyin Şahin, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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