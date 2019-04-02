Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Dijital Kütüphane'ye Yoğun İlgi

Öğrencilerden Dijital Kütüphane'ye Yoğun İlgi

45 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri çağın koşullarına uygun teknolojik gelişmelerle tanıştırılması amacıyla Gaziantep Sanat Merkezi'nde hizmete veren "Dijital Kütüphane", öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öğrencilerden Dijital Kütüphane'ye Yoğun İlgi, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri çağın koşullarına uygun teknolojik gelişmelerle tanıştırılması amacıyla Gaziantep Sanat Merkezi'nde hizmete veren "Dijital Kütüphane", öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, yetişkin-çocuk kütüphaneleri, kent arşivi, dijital kütüphane ve kitap kafe gibi çeşitli okuma mekanıyla gençleri kitaplarla buluşturmayı başardı. Bu kapsamda bilgisayar ortamındaki kaynakların ve verilerin bulunduğu kütüphane olarak tanımlanan Dijital Kütüphane'yle kitapların daha geniş bir kitleyle buluşmasını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir, teknolojinin gerisinde kalmadı, teknolojiye ayak uydurdu.

Dijital Kütüphane'ye gelen öğrencilere, önemli konularda teknik bilgi veriliyor. Kütüphanede, doğanın verdikleriyle yetinmeyen insanların, yenilik ve tasarım gücü eşliğinde bilgiler üretilmesini, üretileni yeniden insanlığın kullanımına sunulmasına ilişkin teknikler anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Dijital Kütüphane, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının mali desteğiyle Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından hayata geçirildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:40 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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