Öğrencilerden doğa dostu proje - Son Dakika

Kastamonu'nun Abana ilçesinde öğrenciler, bölgedeki kuş türlerinin varlığına dikkati çekmek için proje hazırladı.

Atatürk Ortaokulundan 12 öğrenci, öğretmenleri Özgür Hızıroğlu ve Deniz Gülsevinçler eşliğinde yılın farklı dönemlerinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Ezine Çayı çevresinde gözlem yaptı.

Gözlemlerini projeye döken öğrenciler, Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat- Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nda kuş fotoğraflarından oluşan sergi açarak arkadaşlarına tür tanıtımı yaptı.

Doğa fotoğrafçıları Mehmet Şenol ve Serhat Çakıcı tarafından sunumun yapıldığı programı öğrenciler ilgiyle izledi.

Projenin rehber öğretmeni Özgür Hızıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşların doğal yaşam alanlarında varlığını sürdürmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışma yaptıklarını belirtti.

Ezine Çayı'nı insanların, doğa ile uyum içinde yaşadığı bir yer haline getirmek istediklerini anlatan Hızıroğlu, "Her yıl çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan Ezine, yalnızca Abana için değil tüm bölgemiz için önemli bir nokta. Öğrencilerimizin de ilgisini çeken bu alanın korunması, geleceğe bir miras olarak bırakılması için böyle bir proje hazırladık." ifadelerini kullandı.

Hızıroğlu, öncelikli hedeflerinin kuşların yaşam alanlarının korunması olduğuna dikkati çekerek, "Dere yatağının temizlenerek Ezine'nin Karadeniz'e daha temiz bir şekilde dökülmesini istiyoruz. Ayrıca, kuş gözlem evlerinin ve yürüyüş yollarının yapılarak halkın bu noktadaki doğal yaşamın varlığından haberdar olmasını amaçlıyoruz." dedi.