Öğrencilerden doğadaki hayvanlar için anlamlı etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilerden doğadaki hayvanlar için anlamlı etkinlik - Son Dakika

Öğrencilerden doğadaki hayvanlar için anlamlı etkinlik

6 saat önce

Kızılcahamam'da öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Öğrencilerden doğadaki hayvanlar için anlamlı etkinlik, System.String[]

Kızılcahamam'da öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attı.


Çamlıdere Merkez Atatürk İlkokulu, Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için toplanan yiyecekler Çamlıdere Çamkoru bölgesindeki belirli alanlara bırakıldı. Okul Müdürü Cihangir Cantürk, "Öğrencilerimize, doğaya terk edilen hayvanlara ve zor kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken doğal yaşam alanındaki canlılara karşı farkındalık oluşturmak ve tüm insanların bu konuda duyarlılığını arttırmak amacıyla ilçemizde böyle bir etkinlik düzenledik. Bu bağlamda bu anlamlı etkinlik için bir hafta boyunca evlerinde artık yiyecek biriktiren öğrencilerimize, ailelerine ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne doğadaki canlılar adına teşekkür ederim" dedi. - ANKARA

Kızılcahamam, Çamlıdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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