Öğrencilerden duygulandıran bağış

Nevşehir'de bir ortaokulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçikler'e moral olması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yaptı.



Mehmet Gülen Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kampanya başlattı.

Öğrenciler, topladıkları bin 231 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yatırarak, dekontu Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'a teslim etti.



Erol'u makamında ziyaret eden öğrenciler, askerlere görevlerinde başarı diledi.



Öğrencileri örnek davranışlarından dolayı kutlayan Erol, onlara hediye verdi.