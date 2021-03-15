Öğrencilerden duygulandıran bağış - Son Dakika

Öğrencilerden duygulandıran bağış

15.03.2021 15:30
Öğrencilerden duygulandıran bağış, System.String[]

Kayseri'de 3 lise öğrencisi, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100.

Kayseri'de 3 lise öğrencisi, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümünde okullarında düzenlenen kompozisyon yarışmasında kazandıkları bin 500 TL'yi, "Mehmet Akif Ersoy hak ettiği para ödülünü almazken, bizim almamız yakışmaz" diyerek Türk Kızılay'a bağışladı.

Kayseri'de Özel Erciyes Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Gaye Su Doğan, 10. sınıf öğrencileri Zehra Betül Gezer ve Nisa Kırabalı, okul tarafından İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümünde okullarında düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılarak derece elde etti. Yarışmada Gaye Su Doğan 1. olarak 750 TL, Zehra Betül Gezer 2. olarak 500 TL ve Nisa Kırabalı da 3. olarak 250 TL para ödülü kazandı. Okul yönetimiyle görüşen öğrenciler, "Mehmet Akif Ersoy hak ettiği para ödülünü almazken, bizim almamız yakışmaz" diyerek, kazandıkları ödülü ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a bağışlamak istediklerini belirtti.

Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel de, okula gelerek hem çocukların bağışlarını kabul etti hem de teşekkür etti. Yüksel, "Başta bu öğrencileri yetiştiren ailelere, bu okulun değerli yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Anlamlı bir bağı oldu. Akif'in anlatmak istediği, toplumun yetişmesinde en önemli etken her şeyin para pul olmadığı, manevi değerler olduğu, bu değerlerinde bugün insanımıza yansıması ve bu öğrencilerine de böyle düşünmesi ülkemizin ilerde gelişmesine katkıda bulunacaktır" dedi.

Yarışmada 1. olan Gaye Su Doğan da, "Başta Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm silah arkadaşlarının başlattığı mücadeleyi kaleme alan ve Mehmet Akif Ersoy'un devam ettirdiği geleneği sürdürmenin mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Geleneği devam ettirmek bu devlete ve millete borcumuzdu" şeklinde konuştu.

Erciyes Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hastekkeşin ise çok duygulandığını kaydederek, "Allah bu memleketi bir daha İstiklal Marşı yazdırmak durumuna düşürmesin diye dua ediyorum. Çocuklarımız bizi bu manada çok mutlu etti. İnsanın çok parası olur ve çeşitli kuruluşlara yardım eder ama ufak bir miktarda olsa katkıda bulunmak, bu düşünceyi yaşatmak ve bizlere bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ederim. Ailelerine, kendilerine ve öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Demek ki biz emin ellerdeyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı da son derece mutluyum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Öğrencilerden duygulandıran bağış
Öğrencilerden duygulandıran bağış
Öğrencilerden duygulandıran bağış

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kayseri, TBMM, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Öğrencilerden duygulandıran bağış - Son Dakika


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