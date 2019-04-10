Öğrencilerden Emniyet Müdürü Akdoğan'a Ziyaret

TOKİ Eshab-ı Kehf Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu ve Afşin Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

TOKİ Eshab-ı Kehf Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu ve Afşin Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Öğrenciler, ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan ve polislerin Polis Haftası'nı kutladı.



Çocuklarla yakından ilgilenerek sorularını yanıtlayan Akdoğan, emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Ziyaret için teşekkür eden Akdoğan, "Gururla görev yaptığım Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan tüm öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.



Toplumun huzur ve güvenliği için 7 gün, 24 saat görev yaptıklarını ifade eden Akdoğan, "Afşin'de vatandaşlarımızın güvenlikleri bizlere emanet. Sizlerin evlerinde rahat bir şekilde uyumanız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyet personellerimiz görev yapıyor." diye konuştu.



Okul müdürü Samet Kiracı da her zaman vatandaşın yanında olan polis teşkilatının özel günlerinde yanlarında olmak istediklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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