Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Emniyet Müdürü Akdoğan'a Ziyaret

Öğrencilerden Emniyet Müdürü Akdoğan'a Ziyaret

1 saat önce

TOKİ Eshab-ı Kehf Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu ve Afşin Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencilerden Emniyet Müdürü Akdoğan'a Ziyaret, System.String[]
TOKİ Eshab-ı Kehf Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu ve Afşin Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan ve polislerin Polis Haftası'nı kutladı.

Çocuklarla yakından ilgilenerek sorularını yanıtlayan Akdoğan, emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret için teşekkür eden Akdoğan, "Gururla görev yaptığım Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan tüm öğrencilere teşekkür ediyorum." dedi.

Toplumun huzur ve güvenliği için 7 gün, 24 saat görev yaptıklarını ifade eden Akdoğan, "Afşin'de vatandaşlarımızın güvenlikleri bizlere emanet. Sizlerin evlerinde rahat bir şekilde uyumanız, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyet personellerimiz görev yapıyor." diye konuştu.

Okul müdürü Samet Kiracı da her zaman vatandaşın yanında olan polis teşkilatının özel günlerinde yanlarında olmak istediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:10 Kaynak: AA
Polis Haftası, Afşin, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:55:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Emniyet Müdürü Akdoğan'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]