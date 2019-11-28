Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret
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Öğrencilerden Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret

6 saat önce

Hakkarili öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerden Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret, System.String[]

Hakkarili öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.


Yaklaşık 3 ay önce Hakkari Emniyet Müdürü iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun yerine getirilen Polis Başmüfettişi Atanur Aydın, kısa sürede yöre halkının sevgisini kazanmayı başardı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile birlikte sürekli halkla iç içe olan ve halkın sorun ve sıkıntılarını yakında dinleyen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı bu defa da öğrenciler ziyaret etti.


TOBB Ortaokulundan bir grup öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler, Müdür Atanur ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karışılandı. Öğrencilerle yakında ilgilenen Müdür Aydın, kendileri ile bir süre sohbet ederek, ikramlarda bulunup değişik hediyeler verdi.


Müdür Aydın, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Müdür Aydın'ın kendileri ile yakından ilgilendiğini ve hediyeler verdiğini belirten öğrenciler, polis ağabeylerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari, Polis, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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