Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Ziyaret

Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Ziyaret

1 saat önce

Şanlıurfa'da emniyetin düzenlediği geziye katılan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Öğrencilerden Emniyet Müdürüne Ziyaret, System.String[]
Şanlıurfa'da emniyetin düzenlediği geziye katılan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında ilçelerde eğitim gören 200 öğrenciye yönelik il merkezinde tarihi ve kültürel gezi düzenlendi. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler, daha sonra ise sinema izledi. Programın ardından emniyetteki birimleri gezen öğrenciler, birimler hakkında bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra ise Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu makamında ziyaret ederek kendilerine yönelik yapılan gezi programı için teşekkür etti.

İl Emniyet Müdür Veysel Tipioğlu da ülkenin geleceğine yön verecek olan fedakar ve vatansever gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek çeşitli hediyeler verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel
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