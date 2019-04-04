Son Dakika Haberleri: Öğrencilerden En Anlamlı Ziyaret

Öğrencilerden En Anlamlı Ziyaret

3 dakika önce

Düzce'de eğitime destek olan hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrini öğrenciler ziyaret etti çiçek dikti.

Öğrencilerden En Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Düzce'de eğitime destek olan hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrini öğrenciler ziyaret etti çiçek dikti.

Düzce İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okulun arsasını bağışlayarak okul binasını inşa ettirerek eğitime önemli katkı sağlayan iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrini ziyaret ettiler dua ettiler. Öğrenciler minik elleri ile Öztürk'ün mezarına çiçek diktiler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:47 Kaynak: İHA

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