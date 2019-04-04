Öğrencilerden En Anlamlı Ziyaret

Düzce'de eğitime destek olan hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrini öğrenciler ziyaret etti çiçek dikti.

Düzce'de eğitime destek olan hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrini öğrenciler ziyaret etti çiçek dikti.



Düzce İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okulun arsasını bağışlayarak okul binasını inşa ettirerek eğitime önemli katkı sağlayan iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrini ziyaret ettiler dua ettiler. Öğrenciler minik elleri ile Öztürk'ün mezarına çiçek diktiler. - DÜZCE

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