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Öğrencilerden engelleri aşan sergi

6 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Engelli değil farklıyım. Farklıyım ama buradayım" fotoğraf sergisi açıldı.

Öğrencilerden engelleri aşan sergi, System.String[]

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Engelli değil farklıyım. Farklıyım ama buradayım" fotoğraf sergisi açıldı.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Esas 67 Burda AVM 2. katında "Engelli değil farklıyım. Farklıyım ama buradayım" fotoğraf sergisi açıldı. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören fotoğraf sergisinde engellerini aşmış bireylerin başarılarına dikkat çekilerek asıl engelin kalpte olduğuna vurgu yaptılar. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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