Öğrencilerden engellilere destek - Son Dakika
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Öğrencilerden engellilere destek

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, engellilere destek olmak amacıyla başlattıkları "Mavi Kapak" toplama kampanyası kapsamında tekerlekli sandalye aldı.

Öğrencilerden engellilere destek, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, engellilere destek olmak amacıyla başlattıkları "Mavi Kapak" toplama kampanyası kapsamında tekerlekli sandalye aldı.

"Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında "Hayatın engellerine kapak olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında alınan tekerlekli sandalye, Karabük Engelli-Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sevim Karaman Karadayı'ya teslim edildi.

Okul müdürü Ferdi Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kampanya ile hem yardımlaşma duygusunu aşılamak hem de engelleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

Destek veren herkese teşekkür eden Kurt, "Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu yaşta yardımlaşma duygularının bu derece olması bizi mutlu etti. Her gün heyecanla okula mavi kapak getirdiler. Umarım ihtiyacı olan bir engellimize yardımcı olmuşuzdur. Kampanyamıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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